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Популярная стримерша начала публиковать интимные фото

Популярная стримерша начала публиковать интимные фотоФото: @alinitydivine

Популярная канадская стримерша Наталья Моголлон (Natalia Mogollon), прославившаяся на Twitch под псевдонимом Alinity Divine, объявила о решении создать страницу на сайте Onlyfans. Этот сервис дает возможность публиковать интимные фотографии за деньги. Ссылку на свой новый профиль она оставила в Twitter.

Стоимость подписки на OnlyFans стримерши начинается от 25 долларов в месяц (1900 рублей). Alinity Divine подчеркивает, что не будет делиться снимками, на которых она запечатлена полностью обнаженной. Вместо этого Моголлон сосредоточится на «художественном выражении тела».

Девушка добавила, что поклонникам ее творчества на Twitch не стоит беспокоиться: контент на OnlyFans никак не отразится на ее основной стримерской деятельности.

Многие подписчики похвалили Alinity Divine за новое начинание. Другим показалось, что стоимость подписки сильно завышена. Они пошутили, что через несколько дней все снимки будут доступны бесплатно, потому что окажутся на форумах.

На Twitch-канал Моголлон подписаны более 1,3 миллиона человек. В 2019 году девушка подверглась критике зоозащитников и пользователей соцсетей из-за того, что во время одного из стримов швырнула своего кота на пол.

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По материалам: lenta.ru
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