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Посла России вызвали в МИД Турции после уничтожения структуры боевиков

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России Алексея Ерхова после уничтожения структуры боевиков в Сирии. Об этом говорится в материале Hurriyet Daily News.

Источник сообщил, что после эскалации конфликта в Идлибской зоне деэскалации, где действуют турецкие военные, Анкара выразила обеспокоенность. Послу было якобы передано, что из-за обстрелов страдают местные жители, и возобновившиеся военные действия угрожают безопасности и стабильности в районах. Издание сообщило, что Турция предупредила о жестких ответах в том случае, если обстрелы не прекратятся.

Авторы материала также отмечают, что обеспокоенность Анкары доведена до военного атташе РФ. В посольстве официальных комментариев, которые подтверждали бы вышеуказанную информацию, пока не поступало.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что удары ВКС России и Сирийской арабской армии повредили и уничтожили значительную часть техники и контрабанды боевиков стоимостью в несколько миллионов долларов.

Сообщение Посла России вызвали в МИД Турции после уничтожения структуры боевиков появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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