Позорно! Джин зазвездился и наорал на фаната АРМИ

Лидия Мартынова

Джин (Jin) привык, что все поклонники мира признают его секс-символом Южной Кореи и неустанно описывают все выразительные черты его лица, но айдол никак не мог ожидать, что один из фанатов позволит себе издеваться над его внешним видом…

Недавно на Weverse появился забавный пост, в котором АРМИ доказал, что можно использовать красоту «Бантан» и в негативном ключе. Он распечатал фото Джина на своем термосе. Снимок растянулся по окружности предмета и картинка была больше похожа не на красавца-певца, а на инопланетянина. «Хахаха Джин всегда видит это лицо, отраженное в зеркале… Он все еще в доме…» — оставил веселый комментарий владелец удивительной кружки.

Если бы только АРМИ знал, что ему ответит тот самый парень, чье лицо красуется на безобразном термосе… Джин, к слову, вовсе не стал грустить, что печать получилась не такой, как ожидалось. Он попытался защитить свое идеальное изображение и принес извинение за неказистую растяжку пикселей. «Приношу свои извинения мне в лицо», — оставил комментарий с официального аккаунта артист. Каково же было удивление мальчика с термосом, который лично пообщался со своим кумиром только благодаря «дурацкой кружке, как выразились другие нетизены! «Я думала, что если бы Джин и ответил, то наорал бы на него что портит такое прекрасное лицо хах, а он еще и извиняется, милаш», — восхитилась поведением звезды девушка.







