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Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce

Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce

Власти Норвегии окончательно заблокировали покупку Россией местного завода Bergen Engines, принадлежащего концерну Rolls-Royce. Покупателем должен был выступить "Трансмашхолдинг".

Как сообщает Reuters, глава Минюста страны Моника Мэллан заверила, что правительство уверено в своем решении после проверки, которая продлилась после первоначальной приостановки сделки. Технологии Bergen Engines и производимые заводом двигатели могли бы повысить военный потенциал России.

У нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности.

Завод Bergen Engines производит двигатели для тяжелой техники, в том числе судовые. Среди его клиентов — Вооруженные силы Норвегии. С 1946 года компания продала около 7 тысяч силовых установок, из которых 5 тысяч еще находятся в эксплуатации.

Производство двигателей остается одной из самых проблемных отраслей российского кораблестроения. В проекте развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация в этой сфере называется "особо критической", поскольку в 2014 году Россия закупала двигатели на Украине или у западных стран, но потом это стало невозможным из-за санкций.


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По материалам: uposters.ru
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