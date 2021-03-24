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Правительство Пензенской области уходит в отставку

Правительство Пензенской области уходит в отставку
. Правительство Пензенской области уходит в отставку, в связи с указом президента России Владимира Путина об освобождении от должности арестованного губернатора Ивана Белозерцева.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя аппарата – начальника управления пресс-службы губернатора Дину Черемушкину.

Накануне российский лидер подписал указ об отстранении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. Сообщалось, что досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

По версии СК России, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения.

Еще двое задержанных – предполагаемые посредники – водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

сообщило, что арестованный глава Пензенской области поведал о подаренных дорогих часах.
Политика

По материалам: ria.ru
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