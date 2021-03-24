Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за губернатором

Вадим Карасев

Иван Белозерцев Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В связи с отрешением от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева региональное правительство уйдет в отставку 24 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Согласно уставу Пензенской области после отрешения губернатора от его должности региональное правительство должно уйти в отставку», — заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Белозерцева, ранее задержанного по подозрению в многомиллионной взятке. Сам губернатор рассказал, что арест стал для него неожиданностью, так как претензий к его работе не было.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. За дачу взятки были задержаны сам Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками сделки выступали Геннадий Марков и Федор Федотов, которые также задержаны.