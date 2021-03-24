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Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора

Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатораФото: РИА Новости

Правительство Пензенской области ушло в отставку. Это случилось после ареста губернатора региона Ивана Белозерцева и его отрешения от должности, сообщает «Интерфакс».

«Правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — сказали в областном правительстве.

23 марта президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Днем ранее, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева. Сам уже экс-губернатор рассказал, что арест стал для него неожиданностью, так как претензий к его работе не было.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. За дачу взятки были задержаны сам Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками сделки выступали Геннадий Марков и Федор Федотов, которые также задержаны.

Досрочные выборы нового губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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