Правительство в Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором

Анастасия Иванова

Согласно законодательству РФ, вслед за увольнением с должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоялся уход членов правительства региона со своих позиций, рассказала представителям СМИ журналистам заместитель руководителя аппарата – начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.

Вместе с тем, действующий состав кабмина продолжит работу в текущем составе до того момента, как будет сформирован его новый состав. Досрочные же выборы губернатора пройдут в единый день голосования 19 сентября, рассказал РИА «Новости» член ЦИК России Евгений Шевченко.

Накануне, как писало РИА NEWSTES, президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Поводом для этого стал арест чиновника и его пяти предполагаемых соучастников по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. Всем шестерым предъявлено обвинение.

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