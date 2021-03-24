Президент США Байден призвал Сенат США ужесточить оборот штурмового оружия

Влада Некрасова

Американский президент Джо Байден недавно призвал ужесточить государственный контроль за оборотом огнестрельного оружия в США.

Он рассказал о том, что не нужно “больше ни минуты, чтобы сделать шаги”, которые смогут, по его мнению, спасти жизни граждан в будущем. Байден призвал сейчас своих коллег в Палате представителей и Сенате Конгресса США начать действовать.

“Мы можем вновь запретить все штурмовое оружие в своей стране”, — отметил он.

Он имел ввиду то, что сегодня неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в городе Боулдер (а штате Колорадо). Полицейские сейчас задержали 21-летнего молодого человека. О его мотивах преступления на данный момент все еще ничего не известно.

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