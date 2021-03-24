Пригожин заступился за Manizha после просьб проверить ее песню в СК

Вадим Карасев

Иосиф ПригожинФото: Максим Блинов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Manizha после просьб проверить ее песню для «Евровидения» Russian Woman в Следственном комитете России (СКР) и предложений запретить ей выступать под российским флагом. Об этом сообщает телеканал «360».

«Она пришла с песней, ее взяли, показали песню всему миру. Что получается? Артистка тут при чем? Мы же должны логически рассуждать», — высказался шоумен.

Он отметил, что Manizha выбрали при помощи зрительского голосования. В случае если СКР возбудит дело, получится, что «государство само на себя подает в суд», считает Пригожин.

Ранее к председателю СКР Александру Бастрыкину обратилась редакция газеты «Ветеранские вести». Там посчитали сценический номер артистки на песню Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила запретить певице Manizha выступать на конкурсе «Евровидение» под российским флагом. «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — указала парламентарий. По ее словам, «Евровидение» — политизированное мероприятие, которое продвигает ЛГБТ-ценности.