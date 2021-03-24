Применение одноразовых перчаток

Роман Иванов





Одноразовые перчатки могут иметь совершенно разные характеристики и свойства, но для медицинских учреждений, предприятий химической и биологической промышленности критически важно обеспечивать своих сотрудников именно теми вариантами продукции, которые наиболее полно соответствуют различным техническим и рабочим аспектам.

Например, перчатки должны выдерживать определенные нагрузки. Не рваться во время манипуляций и так далее. Одноразовые изделия в этом плане использовать проще - здесь требования есть только относительно степени разрыва и прочности в течение определенного временного промежутка. Далее изделия подлежат утилизации, и хирург, биолог или химик вскрывает новую пару перчаток.

Сферы применения одноразовых перчаток.

Сегодня те же перчатки медицинские смотровые нитриловые обычно применяются в хирургии, а также при осмотре пациентов. Важно понимать, что есть и другие сферы применения:

В медицинских учреждениях. Для проведения как простых, так и сложных медицинских манипуляций. Например, инъекций, капельниц, операций и так далее. Зачастую перчатки всегда нужны во время осмотров. Например, их используют дерматологи, гинекологи, венерологи, специалисты в сфере первичной диагностики заболеваний и так далее. В химических лабораториях. В этом случае перчатки обязательно используются, как часть общей экипировки. Например, тут важно понимать, что важно использование защитных средств с определенными характеристиками и свойствами. Перчатки не должны рваться от воздействия на них химических веществ агрессивного свойства. На предприятиях, где работают с вирусами, бактериями, над разработкой новых лекарственных препаратов. Также перчатки всегда нужны сотрудникам предприятий, которые занимаются клиническими исследованиями и испытаниями и так далее.

В целом, одноразовая продукция всегда находит применение в сфере медицины. Также тут важно понимать, что любые манипуляции и процедуры, которые связаны с забором биологического материала, также обычно проводят с использованием средств защиты. Например, в центрах переливания крови, в поликлиниках и частных медицинских учреждениях, где занимаются вопросами оплодотворения, хранения различных биологических материалов, перчатки также нужны в большом объеме на постоянной основе.

Чтобы не ошибиться с выбором перчаток, лучше сразу уточнять, какие именно средства защиты нужны, и зачем именно. Например, перчатки могут быть обычными или нитриловыми, с различными покрытиями, различной плотности и так далее.