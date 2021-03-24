Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть причиной того, чтобы BTS шли на риск»

Лидия Мартынова

Этот год стал настоящим подарком для поклонников k-pop и жителей Южной Кореи. Молодые парни из BTS смогли ворваться в список номинантов Грэмми и покорили публику на международной арене. Компания BigHit Entertainment приложила титанические усилия, чтобы воссоздать всю площадку GRAMMY Awards на территории своей страны, ведь выехать на мероприятие у «Бантан» не получилось из-за ограничительных мер COVID-19.

Продюсер Бен Уинстон (Ben Winston) поделился некоторыми тайнами об участии мемберов Bangtan Boys в интервью с американскими изданиями. Он признался, что вопрос о личном приезде артистов рассматривался довольно долго. Каст действительно пытался сделать все, чтобы артисты смогли присутствовать на премии лично, но вопрос безопасности был превыше всего. «Я никогда не хотел быть причиной того, чтобы кто-то шел на риск, на который ему не следовало идти, а это в конечном итоге более важно, чем телешоу», — со смехом рассказал Уинстон.

Как оказалось, этот случай был не единственным, когда мальчики участвовали в американских шоу, не покидая территории Южной Кореи. Например, поразили публику грандиозным выступлением на «The Late Late Show», от которого сам Бен, кстати, был в восторге.