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Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области

Путин отправил в отставку губернатора Пензенской областиИван БелозерцевФото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, сообщает ТАСС.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева, ранее задержанного по подозрению в многомиллионной взятке. Сам губернатор рассказал, что арест стал для него неожиданностью, так как претензий к его работе не было.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. За дачу взятки были задержаны сам Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками сделки выступали Геннадий Марков и Федор Федотов, которые также задержаны.

Россия

По материалам: lenta.ru
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