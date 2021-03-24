Путин встретится с главой Счетной палаты

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится международный телефонный разговор главы государства, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты доложит о том, как ведомство работало в прошлом году и какие основные вопросы сейчас на повестке. Ведомство очень важное", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, как отметил Песков, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор.