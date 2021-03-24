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Путин встретится с главой Счетной палаты

Путин встретится с главой Счетной палаты
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится международный телефонный разговор главы государства, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты доложит о том, как ведомство работало в прошлом году и какие основные вопросы сейчас на повестке. Ведомство очень важное", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, как отметил Песков, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор.

Политика

По материалам: ria.ru
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