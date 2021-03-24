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Радионова считает, что тренер Тутберидзе всегда по-особенному относилась к Алене Косторной

Двукратная чемпионка мира среди всех юниоров Елена Радионова дала свой комментарий на возвращение Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

“Жаль, что у Алёны сейчас получился смазанный сезон. Наверное, причина была в мотивации. Мне всегда нравился этот тандем Косторной и Тутберидзе. Считаю, Этери всегда выделяла Алёну среди всех фигуристок, относилась к ней как-то по-особенному.

У Косторной есть свой характер. Она не желает всегда плыть по течению и у неё это выходит”, – процитировал Радионову “Спорт-Экспресс”.

Ранее Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко.

Сообщение Радионова считает, что тренер Тутберидзе всегда по-особенному относилась к Алене Косторной появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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