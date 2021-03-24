Раскрыты подробности нового сезона «Сватов»

Вадим Карасев

Кадр: телесериал «Сваты»

Актриса Анна Кошмал, известная по комедийному сериалу «Сваты», раскрыла подробности нового сезона шоу. Она поделилась этим в Instagram.

Артистка опубликовала в сторис пост, в котором призналась, что съемки продолжения шоу еще не закончены. «Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете», — развернуто ответила актриса. Она также развеяла расхожий слух о том, что седьмая часть ситкома выйдет 4 июня текущего года.

Анна Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах шоу «Сваты». Она сыграла внучку главных героев: Валентины и Ивана Будько, а также Юрия и Ольги Ковалевых.

Сериал «Сваты» выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. Ранее сообщалось, что съемки продолжения начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии COVID-19 они были приостановлены.