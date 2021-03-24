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«Растет, кричит, строит лица!»: Марк Богатырев расчувствовался, говоря о сыне

«Растет, кричит, строит лица!»: Марк Богатырев расчувствовался, говоря о сыне

Чуть более месяца назад актер и его избранница Татьяна Арнтгольц стали родителями — у них появился сын Данила, о чем пара решилась рассказать лишь на днях. Новоиспеченный звездный папа, к слову, до сих пор не верит своему счастью, а накануне он поделился впечатлениями от отцовства с подписчиками.


Арнтгольц пока не откровенничает с публикой на тему материнства в отличие от Богатырева — артист щедро делится своей радостью с окружающими.

«В дом пришло счастье! Для пап — это другое! Все хорошо прошло в целом. Я счастлив, а что насчет ощущений от отцовства — все это впереди!» — поделился со «NewsTes.ruом» 36-летняя звезда «Кухни».

Сейчас Марк вовсю принимает поздравления от пользователей Сети, многие из которых интересуются у него — каково же это — быть папой. «Это вопрос на засыпку. В целом, это, конечно, интересное ощущение. Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше. Растет, кричит и строит нам лица», — ответил Марк, для которого этот ребенок стал первым (у Татьяны уже есть дочь Мария от Ивана Жидкова, — прим. «NewsTes.ru»).

Появление на свет сына воодушевило Марка Богатырева на новые подвиги и карьерные успехи. Так, артист готовит для поклонников много чего нового: в планах у него выпустить спектакль, а также фильм «Булки». В апреле избранника Арнтгольц ожидают съемки в новом проекте. «Скоро с СТС начнется работа над новым сериалом», — добавил он.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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