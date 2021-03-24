Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса

Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса

Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавирусаАлександр ГинцбургФото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что президент России Владимира Путина сделал прививку разработанным им препаратом «Спутник V». Об этом он рассказал в эфире НСН.

«А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу подошла бы вакцина "Спутник V"», — подчеркнул он. По словам Гинцбурга, не стоит выделять российского лидера из общей массы граждан. Разработчик выразил надежду, что люди будут смелее прививаться, следуя примеру главы государства.

Директор центра имени Гамалеи также назвал глупостью необходимость отгула после прививки. «Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше», — заключил он.

Глава государства сделал прививку от COVID-19 23 марта. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо, и намерен отработать полный день 24 марта.

Президент России анонсировал свою вакцинацию накануне, в ходе совещания по вопросам по вакцинации. После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация не будет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
Пушков предрек Украине демографический кризис и припомнил ей судьбу Прибалтики
Пушков предрек Украине демографический кризис и припомнил ей судьбу
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса
Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации
Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации
В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах
В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах
Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы
Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы
Быть или не быть? Минобразования определилось с проведением ВНО
Быть или не быть? Минобразования определилось с проведением ВНО
В Италии заявили о нужности российской вакцины
В Италии заявили о нужности российской вакцины
Sohu: ВМФ России двойным маневром удивил НАТО в Черном и Средиземном морях
Sohu: ВМФ России двойным маневром удивил НАТО в Черном и Средиземном
Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма
Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма
В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Топ на сегодня

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и
Основные различия в продаже жилой и нежилой недвижимости
Основные различия в продаже жилой и нежилой недвижимости
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Россиянам разъяснили новые правила оформления выплат на детей
Россиянам разъяснили новые правила оформления выплат на детей

Еще по теме

Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Семь миллионов человек привились «Спутником V»