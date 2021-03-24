Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации
Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной. Об этом заявил директор разработавшего эту вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
По словам директора Центра им. Гамалеи, исследования показали, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет повысить антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.
"Более того, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа к целевому антигену", — отметил Гинцбург.