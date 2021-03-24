Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации

Вадим Карасев

Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной. Об этом заявил директор разработавшего эту вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация.



По словам директора Центра им. Гамалеи, исследования показали, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет повысить антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.

"Более того, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа к целевому антигену", — отметил Гинцбург.