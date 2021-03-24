Развод и его последствия в юридическом поле

Роман Иванов

Многие семейные пары, подавая на развод, абсолютно не задумываются о его юридических последствиях. Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов последствий развода.

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Личные отношения между супругами после развода

Первый эффект развода – это разрыв брачных уз. Развод прекращает обязанность совместного проживания и взаимопомощи, супруги могут без проблем вступить в новый брак, полностью прекратив какое-либо общение. А вот вопрос возвращения женщине своей исходной фамилии или изменение фамилии ребенку становится уже более сложным, требуя помощи квалифицированного специалиста.

Раздел имущества супругов после развода

Развод приводит к прекращению «общего» пользования совместно нажитого имущества. Когда приходит время делить имущество, возникает множество нюансов, которые нужно решать как можно быстрее, иначе промедление грозит одному из супругов остаться ни с чем, так сказать, у разбитого корыта.

Несовершеннолетние дети после развода

Со взрослыми детьми, достигшими совершеннолетия, все довольно просто, так как они сами в праве выбирать, с каким из родителей остаться жить. А вот с несовершеннолетними детьми все намного сложнее. Первое – это возникает вопрос опеки над ребенком, который решает суд по бракоразводным делам, передавая опеку над ребенком одному из супругов и предоставления другому супругу права на персональные встречи, либо частичную опеку. Самый простой вариант – обоюдное согласие обеих родителей о совместной опеке ещё на стадии предварительного разбирательства, не доводя дела до суда. Но, к сожалению, подобные соглашения достигаются крайне редко, так что без опытного юриста точно не обойтись.

Финансовые нюансы

После расторжения брака нередко возникает ситуация, что один из супругов полностью жил за счет другого. Например, муж имеет частный бизнес и за счет этого полностью содержал семью. В таком случае возникает вполне логичный вопрос – должен ли он содержать бывшую супругу после развода, обязан ли выдать какую-либо компенсацию, или предоставлять ежемесячную помощь.

Источник: информационный портал «Правовая Окраина Рунета»