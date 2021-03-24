Регина Тодоренко подарила своим родителям автомобиль стоимостью более 2 млн рублей

Алексей Вольцев

Телеведущая Регина Тодоренко подарила своим родителям новый автомобиль. Презент она подготовила вместе со своим братом. Видео о том, как этот подарок был преподнесен, появилось на странице девушки в социальной сети Instagram.

Новая машина была мечтой для родителей телезвезды, но из-за временных трудностей со здоровьем не могли осуществить задуманное. В автосалон Тодоренко приехала также в компании своего мужа Влада Топалова. Отца и мать ведущая привезла к автосалону в повязках. Происходящее снимала на камеру.

«Мы с братом сделали это! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но не могли по некоторым причинам это желание осуществить», – пояснила Тодоренко.

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