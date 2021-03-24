Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО

Анастасия Иванова

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о трех категориях угроз, нависших над США и их союзниками по НАТО, к первым из них он отнес военную мощь России и Китая, передает РИА Новости.

"Мы видим это (угрозу, – ред.) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность", – заявил он.

Дипломат также обратил внимание на "растущую модернизацию ядерных возможностей" России.

сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о масштабном усилении коллективной обороны альянса.