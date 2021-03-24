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Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля

Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля

В России с 1 апреля будет отменен ряд льгот и временных правил, введенных во время пандемии коронавируса в 2020 году. 

Например, россияне старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Но правительство все равно рекомендует работодателям переводить на удаленную работу пожилых сотрудников в приоритетном порядке.

С 31 марта теряют силу рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого выявили COVID-19 или сильно упали доходы из-за пандемии. До этого же числа будет действителен запрет Банка России на принудительное выселение должников из единственного жилья.

До 1 апреля можно успеть подать заявление на новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Также с 31 марта безработные не смогут уже зарегистрироваться онлайн с помощью сайта госуслуг и сайта "Работа в России". Однако Минтруд предложил продлить эти правила до 30 июля.

Ранее NEWSTES писал, что в стране поменяют порядок назначения соцдоплат к пенсии.

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По материалам: uposters.ru
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