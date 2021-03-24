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Россиянам предсказали рост цен на алкоголь

Россиянам предсказали рост цен на алкогольФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5 процентов, российские вина подорожают на 10-15 процентов, спрогнозировал изданию «Известия» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его мнению, цены на импортный алкоголь также вырастут примерно на 5 процентов. «Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность», — отметил эксперт.

Возможен рост цен на отечественную винодельческую продукцию в пределах 10 процентов, предсказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Он отметил, что наиболее чувствительным повышение будет в массовом ценовом сегменте до 500 рублей.

В то же время председатель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по потребительскому рынку Александр Борисов считает, что цены в нынешнем году вырастут только в пределах инфляции. Основное подорожание, в пределах 8-10 процентов, ожидает крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь.

При этом руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин выразил мнение, что российскую водку популярный марок вырастут к осени на 15-20 процентов.

Вместе с тем в Министерстве финансов сообщили, что нет предпосылок для роста цен на алкоголь.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России потребление водки выросло на два процента, до 4,9 литра на душу населения. Среди регионов лидерами по потреблению стали Сахалинская (12,4 литра) и Магаданская (11,6 литра) области.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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