Россиянин погасил долг 22-мя килограммами монет

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Житель Северодвинска Архангельской области погасил часть долга перед судебными приставами 22-мя килограммами монет. Об этом сообщает издание «Архангельск онлайн».

Отмечается, что россиянин принес в офис приставов два ящика монет общим весом 22 килограмма. Среди них были была «мелочь» номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 и 10 копеек. Общая сумма составила 38 715 рублей и 20 копеек.

Должник не уточнил, почему решил погасить долг именно таким способом, однако рассказал, что копил «мелочь» именно для этих целей. Всего мужчине удалось накопить 3849 монет.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что в России наметилась тенденция отказа от наличных денег, особенно от монет. Он также подчеркнул, что регуляторы стараются сократить выпуск металлических монет и вывести их из оборота.