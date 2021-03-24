Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин совершил самоубийство во время видеосвязи с сыном

Россиянин совершил самоубийство во время видеосвязи с сыном

Россиянин совершил самоубийство во время видеосвязи с сыномФото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Житель Краснодарского края совершил суицид во время общения с сыном по видеосвязи. Перед этим он сказал, что не хочет быть обузой для семьи, сообщает NEWS.ru.

Родственница погибшего рассказала журналистам, что в последние годы 58-летний мужчина жил один в Абинске, пил и не работал. Деньги ему присылали живущие в Краснодаре бывшая жена и 32-летний сын. Периодически россиянин брал кредиты, которые за него выплачивали родные.

Всю жизнь у мужчины было психическое расстройство, из-за которого он вел себя агрессивно. «Он бросался на жену и ребенка с ножом, родителей обижал, довел отца до инвалидности. Последние полгода своей жизни родители уже не могли терпеть его побои и попросили племянника забрать их к себе», — сказала собеседница издания, отметив, что он упрекал родственников в своем одиночестве.

6 марта россиянин позвонил своему ребенку в мессенджере по видеосвязи, назвал себя обузой и убил себя. Во время разговора сын пытался успокоить родителя и безуспешно пробовал дозвониться до соседей. Это была не первая попытка мужчины совершить самоубийство.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ искусств
Путин подписал закон о регулировании деятельности детских школ
Кремль объявил вне закона санкции Канады против России
Кремль объявил вне закона санкции Канады против России
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от
Мать объяснила решение бросить отзывавшуюся на «кис-кис» девочку-маугли
Мать объяснила решение бросить отзывавшуюся на «кис-кис»
"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной от коронавируса в мире
"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной от коронавируса в мире
Состав наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" расширился до 14 человек
Состав наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей"
Самую большую в мире картину продали за $62 миллиона на аукционе в Дубае
Самую большую в мире картину продали за $62 миллиона на аукционе в
Путин назначил новых членов набсовета АНО "Россия - страна возможностей"
Путин назначил новых членов набсовета АНО "Россия - страна
Цена на нефть выросла на пять процентов
Цена на нефть выросла на пять процентов
Вся в морщинах. Похудевшая Светлана Владимирская появилась в телешоу после тяжелой операции
Вся в морщинах. Похудевшая Светлана Владимирская появилась в телешоу
У дочери Анастасии Заворотнюк случился нервный срыв
У дочери Анастасии Заворотнюк случился нервный срыв
Инстасамка призналась! Ситуация с зеленкой – постановка
Инстасамка призналась! Ситуация с зеленкой – постановка

Топ на сегодня

Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за
В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за

Еще по теме

Убивший приемных родителей-итальянцев россиянин совершил суицид
Тяжелая жизнь довела селянина до убийства сына-инвалида и суицида
Россиянин на глазах ребенка зарезал бывшего мужа своей жены
В Ивано-Франковске «АТОшник» с ножом бросался на прохожих (ФОТО)