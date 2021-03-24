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Российские ученые выделили южноафриканский штамм COVID-19

Российские ученые выделили южноафриканский штамм COVID-19Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Специалисты научного центра «Вектор» выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — отмечается в сообщении.

Полученный вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжатся. В ближайшее время ученые начнут исследование эффективности нейтрализации данного варианта COVID-19 сыворотками переболевших коронавирусом и привитых российским вакцинами.

Ранее директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович заявила, что появление южноафриканского штамма на территории России не сильно повлияет на ход пандемии COVID-19. Она напомнила, что в стране обнаружено более полутора тысяч разных штаммов коронавируса.

16 марта южноафриканский штамм коронавируса выявили на территории России. На тот момент в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма. Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря.

Россия

По материалам: lenta.ru
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