Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне насрать»

Вадим Карасев

Фото: Pixabay.com

Глава саранской благотворительной организации «Особые дети», помогающей семьям с детьми-инвалидами, оскорблял матерей в соцсетях, отвечал на комментарии матом и, по данным одной из родительниц, раздавал помощь лишь трети подопечных. Об этом женщина написала в сообществе ВКонтакте «Саранск | Доска Позора».

Как говорится в публикации, глава МРООДИР «Особые дети» Александр Артюхов удаляет из группы в соцсети матерей, которые пытаются у него спросить что-то о положенной им помощи. После таких инцидентов, сопровождаемых оскорблениями со стороны общественника, в группе осталось 98 человек. При этом подопечные организации, которые были удалены из чата, не узнают о возможности получить помощь, написала россиянка.

«Например, из епархии [помощь] выделялась не так давно, но, к сожалению, никто не знает, на что она потрачена и куда ушла. (...) Разве можно быть председателем и так вести себя? Ведь спонсоры, которые оказывают помощь, уверены, что она дойдет», — посетовала женщина. Она также приложила к сообщению скриншоты переписки с Артюховым в чате, где он оскорбляет матерей и отвечает им фразой «да мне насрать на вас».

Сам председатель организации отреагировал на один из комментариев к публикации. Местная жительница выразила сомнение по поводу того, что общественнику можно доверять, на что он написал: «Твои домыслы не подтверждены ничем! Чучело, факты давай, факты... ******* [странное] создание».

Весной прошлого года в Саратовской области местную чиновницу Лидию Бузовчук уволили после слов о «скулящих» матерях и материнском капитале. Она посчитала выплату ненужной и отметила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».