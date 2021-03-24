Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло

Анастасия Иванова

Цены на сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца в РФ с 16 по 22 марта ускорили рост, рост цен на курицу снова немного замедлился, следует из материалов Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, сахар-песок в России за отчетный период в среднем подорожал на 0,8% против роста на 0,4% на предыдущей неделе. "На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%. В 53 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 22 субъектах – на 1,1-3,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях цены на сахар-песок снизились на 0,7% и 0,2% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.