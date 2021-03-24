Руденя: Тверская область готова развивать сотрудничество с Ираном

Влада Некрасова

Тверская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям, заявил губернатор области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали.

"Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания "Светотехника". Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры", – сказал глава региона журналистам по итогам встречи.

В свою очередь дипломат сообщил, что Иран планирует установить побратимские отношение с Тверской областью.

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, одним из направлений сотрудничества с Ираном обозначен экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества. Еще одно направление – поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности.

В 2020 году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем вдвое.