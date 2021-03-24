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Рустам Солнцев озвучил гонорар Тимати за съемки в «Холостяке»

Экс-участник телепроекта “Дом-2” озвучил размер гонорара Тимати за участие в шоу “Холостяк”. По его мнению, рэпер получил за съёмки огромную сумму, иначе ему просто не было бы смысла соглашаться напоказ искать свою “любовь” среди претенденток.

Солнцев считает, что речь идёт о сумме свыше 10 миллионов рублей, которые в период пандемии на дороге точно не валяются.

“Ему заплатили огромный гонорар. Он бесплатно, что ли, будет развлекать на ТНТ?!”, – сообщил шоумен. Он уверен, что именно жажда денег подтолкнула артиста к расставанию с Решетовой. Ибо негоже счастливому семьянину и отцу иди “налево”. А официально заявив о “разводе”, вполне допустимо приглашать длинноногих дам на свидание под прицелом телекамер.

Впрочем, модель ранее признавалась, что расставание с рэпером окончательно. Любовь прошла, остались лишь тёплые дружеские отношения.

Сообщение Рустам Солнцев озвучил гонорар Тимати за съемки в «Холостяке» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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