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Ржевский мемориал Советскому Солдату может стать одной из площадок акции «Диктант Победы»

Ржевский мемориал Советскому Солдату может стать одной из площадок акции «Диктант Победы»

Ржевский мемориал Советскому Солдату может стать одной из площадок акции по сохранению исторической памяти «Диктант Победы», сообщает Российское военно-историческое общество со ссылкой на координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», члена Центрального Совета РВИО Александра Хинштейна.

«По традиции центральная площадка развернется в Музее Победы на Поклонной горе. Мы также надеемся, что площадка диктанта будет создана на Ржевском мемориале она станет центральной площадкой Российского военно-исторического общества», – сказал Александр Хинштейн.

29 апреля площадки акции «Диктант Победы» откроются как в России, так и за ее пределами, написать диктант можно будет и в формате онлайн.

В этом году вопросы диктанта будут посвящены событиям первых военных лет, а также великим полководцам – Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.

Общество

По материалам: edu.ru
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