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Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов долларов

Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов долларовФото: Francois Nel / Getty

Самая большая в мире картина на холсте «Путешествие человечества» (The Journey of Humanity) авторства британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (более 4,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Джафри работал над картиной площадью два футбольных поля в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Отмечается, что изначально планировалось разделить полотно на 70 частей, а позже распродать их на шести аукционах в разных странах примерно за 30 миллионов долларов суммарно.

Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям. «Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель — сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

До момента продажи полотно на протяжении месяца было выставлено в отеле. Покупателем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель компании, специализирующейся на криптовалюте.

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину «Башни мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов). Черчилль в свое время подарил полотно 32-му президенту США Франклину Рузвельту.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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