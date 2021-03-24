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Самую большую в мире картину продали за $62 миллиона на аукционе в Дубае

Самую большую в мире картину продали за $62 миллиона на аукционе в Дубае

Самая большая в мире картина на холсте под названием The Journey of Humanity ("Путешествие человечества") была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов. Покупателем оказался глава фирмы, занимающейся криптовалютами - Андрэ Абдун, пишет издание Khaleej Times.

Полотно написал британский художник Саша Джафри. Он потратил на его изготовление 7 месяцев, при ежедневном труде над ним по 20 часов в сутки. Площадь произведения искусства равняется примерно двум футбольным полям. Первоначально планировалось, что картину разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах за 30 миллионов долларов.

Вырученные деньги художник хочет направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Цель мужчины - спасти жизни 200 миллионов детей, дать возможность ребятам из бедных стран получить доступ в интернет для самообразования.

"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель - сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах", - сказал Джафри.

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По материалам: uposters.ru
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