Саша Черно похоронила маму

Лидия Мартынова

Саша Черно проводила маму в последний путь. Экс-участница призналась, что сейчас у нее очень тяжело на душе, и ей трудно справиться с эмоциями.

Год начался для Саши Черно с трагедии. На днях звезда скандального телешоу сообщила о смерти родительницы. Старые обиды не помешали женщине посетить похороны мамы.

«Сегодня было как-то особенно тяжело. Покойся с миром моя мама. А можно мне еще 100500 испытаний судьбы? Я же не поняла, какая жизнь», — поделилась эмоциями Черно.

Напомним, что мама родила Сашу в возрасте 15 лет. Тогда она была совершенно не готова к тому, чтобы заботиться о ребенке. Черно воспитывала преимущественно бабушка, а вот мама все время где-то пропадала. Женщина несколько раз сидела в тюрьме, и в итоге ее отношения с дочерью были окончательно испорчены.

Находясь на телепроекте «ДОМ-2» Саша попыталась наладить контакт с мамой. Она несколько раз встречалась с ней под прицелом камер, а однажды даже позволила женщине увидеться с внуком. При этом простить родительницу до конца Черно так и не смогла.

В социальных сетях звезда телешоу признавалась, что сложное детство помогло ей осознать всю важность семейных уз. Сейчас Саша очень дорожит отношениями с мужем и мечтает, чтобы ее маленький сын всегда был счастлив.