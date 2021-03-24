Сборная России сыграет с Мальтой в отборе на ЧМ-2022

Анастасия Иванова

Сборная России встретится с национальной командой Мальты в отборе на чемпионат мира 2022 года. Игра состоится 24 марта в 22.45 по московскому времени на стадионе «Та-Кали». Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал.

Главным арбитром встречи назначен Петер Кьесгор. Его ассистентами станут Йеспер Даль, а также Виктор Скитте. Место четвертого рефери займет Мортен Крог.

Из расположения российской сборной на данный момент уехал голкипер Сослан Джанаев. Он получил травму. Вместо него вызван вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Романа Зобнина также заменит Максим Мухин.

Полузащитник Магомед Оздоев пропустит встречу с командой Мальты из-за травмы, полученной на тренировке.

Напомним, сборная России попала в группу Н. Туда также вошли команды Мальты, Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

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