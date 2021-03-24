Сборная Турции обыграла Нидерланды в матче отбора чемпионата мира-2022

Анастасия Иванова

Капитан сборной Турции Бурак Йылмаз сделал хет-трик в матче Турции – Нидерланды, и обеспечил домашнюю победу со счётом 4: 2, в эту среду на чемпионате мира по футболу.

Йылмаз открыл счет на 14-й минуте в матче группы G. Следом, через 20 минут последовал пенальти, в результате которого, турки увеличили счёт 2: 0.

На 46-й минуте, когда Хакан Чалханоглу забил третий мяч за сборную, казалось, что их уже не догнать, но уже через несколько минут, во втором тайме, в ворота турков прилетело два мяча за две минуты (75, 76). Классен и де Йонг подарили небольшую надежду зрителям и команде на то, что Нидерланды ещё могут вывести игру в свою пользу.

Однако эта надежда разрушалась, когда Йылмаз пробил потрясающий штрафной удар. Йылмаз, завершивший игру своим хет-триком, обеспечил безоговорочную победу Турции.

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