Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд рублей в 2020 году

Вадим Карасев

Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за прошедший год, рассказал глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", — уточнил экономист.

В этому году в планах ведомства провести в корпорации около 440 проверок. Также Счетная палата утвердила новый стандарт стратегического аудита, который постепенно, строго по нормативам обязан выявлять эти системные проблемы.

Это риск-ориентированный подход. К такого рода работе в мире очень строгие требования, чтобы выводы строго следовали из доказательной базы. Это не экспертная, как в обычной среде бывает, консультационная работа. Каждый вывод должен основываться на строгих и количественных и качественных оценках, проведенных по определенным правилам.

Ранее Счетная палата уже выявляла подобные недочеты в госкорпорации. По итогам проверки деятельности "Роскосмоса" в 2017 году аудиторы нашли 151 несоблюдение норм на общую сумму 785,5 млрд рублей, в 2018-м — на 50 млрд. По словам Кудрина, "Роскосмос" — рекордсмен по нарушениям среди всех госкомпаний и организаций.