Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях

Анастасия Иванова

В эту среду некоторые знаменитости делали крупные покупки, а другие ностальгировали по прошлому. Не обошлось и без конфликтов, которые разгорелись в соцсетях.

Самой обсуждаемой персоной этой среды стала Ирина Шейк. 24 марта модель опубликовала снимок, сделанный в 2006 году. На нем модель запечатлена в сексуальном бикини. Поклонников удивило то, что за 15 лет звезда ничуть не изменилась. К тому же, раритетный кадр окончательно развеял слухи по поводу пластики, которую якобы делала Ирина. Очевидно, что бывшая возлюбленная Брэдли Купера красива от природы и к хирургам не обращалась.

А вот Оксана Самойлова 24 марта рассказала поклонникам о шикарном подарке, который ей сделал муж. Рэпер купил для супруги Rolls-Royce, стоимость которого превышает 30 миллионов рублей. «Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик серый штормик», — похвасталась Оксана.

У участницы «Холостяка» Кати Голден тоже были приятные новости для фанатов: она отправилась в отпуск на Мальдивы. В соцсетях модель поделилась видео, которое сняла в номере роскошного отеля. Однако аналогичный ролик опубликовал и оператор Станислав Касатов. Фанаты тут же сделали вывод, что звезды отдыхают вместе и состоят в отношениях. Они сами, разумеется, воздерживаются от комментариев.

В мире TikTok-блогеров тоже продолжают кипеть страсти. Несколько дней назад Катя Адушкина рассказала, что хотела снять совместный ролик с Валей Karna.val, но девушка выставила ей заоблачный ценник. Это очень обидело Адушкину. Валя долго хранила молчание по поводу скандала, но теперь высказаться решил ее продюсер.

«История про пять миллионов — фейк. Очередной высер перед релизом своих треков. Надо же похайпиться», — заявил представитель Вали.

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