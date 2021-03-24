Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях

Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях

Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях

В эту среду некоторые знаменитости делали крупные покупки, а другие ностальгировали по прошлому. Не обошлось и без конфликтов, которые разгорелись в соцсетях.


Самой обсуждаемой персоной этой среды стала Ирина Шейк. 24 марта модель опубликовала снимок, сделанный в 2006 году. На нем модель запечатлена в сексуальном бикини. Поклонников удивило то, что за 15 лет звезда ничуть не изменилась. К тому же, раритетный кадр окончательно развеял слухи по поводу пластики, которую якобы делала Ирина. Очевидно, что бывшая возлюбленная Брэдли Купера красива от природы и к хирургам не обращалась.

А вот Оксана Самойлова 24 марта рассказала поклонникам о шикарном подарке, который ей сделал муж. Рэпер купил для супруги Rolls-Royce, стоимость которого превышает 30 миллионов рублей. «Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик серый штормик», — похвасталась Оксана.

У участницы «Холостяка» Кати Голден тоже были приятные новости для фанатов: она отправилась в отпуск на Мальдивы. В соцсетях модель поделилась видео, которое сняла в номере роскошного отеля. Однако аналогичный ролик опубликовал и оператор Станислав Касатов. Фанаты тут же сделали вывод, что звезды отдыхают вместе и состоят в отношениях. Они сами, разумеется, воздерживаются от комментариев.

В мире TikTok-блогеров тоже продолжают кипеть страсти. Несколько дней назад Катя Адушкина рассказала, что хотела снять совместный ролик с Валей Karna.val, но девушка выставила ей заоблачный ценник. Это очень обидело Адушкину. Валя долго хранила молчание по поводу скандала, но теперь высказаться решил ее продюсер.

«История про пять миллионов — фейк. Очередной высер перед релизом своих треков. Надо же похайпиться», — заявил представитель Вали.

Об остальных новостях из жизни звезд вы можете узнать из нашего традиционного ролика.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах Москвы
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней случилось в реанимации
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы
Саша Черно похоронила маму
Саша Черно похоронила маму
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов — видео
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
ЕС и США договорились координировать усилия против России
ЕС и США договорились координировать усилия против России
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на

Топ на сегодня

МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с США
МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

Еще по теме

Ирина Шейк обнажилась перед камерой (фото)
Фигура Ирины Шейк разочаровала поклонников
Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии «Золотой глобус»
Беременная Ирина Шейк гуляет по магазинам с мамой Брэдли Купера