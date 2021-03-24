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Сенаторы США требуют Байдена назвать дату запрета новых автомобилей с ДВС

Сенаторы Штатов усердно настаивают на запрете продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и просят Джо Байдена в ближайшее время определить точную дату запрета. Однако, как отмечает «Tele-center», пока президент США не торопится принять решение.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, в сентябре 2000 года подписал указ о прекращении осуществления продаж новых авто3с двигателем внутреннего сгорания (ДВП). Он считает, что отказаться от таких машин люди смогут к 2035 году.

Сегодня сенаторы Калифорнии Дайан Файнштейн и Алекс Падилья активно призывают Джо Байдена тоде прийти к такому решению и определить точный срок запрета.

Популярные компании «Ford», «Honda», «BMW» и «Volkswagen» уже согласились действовать согласно указу Гэвина Ньюсома.

Сообщение Сенаторы США требуют Байдена назвать дату запрета новых автомобилей с ДВС появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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