Шлемы пилотов истребителей Су-57 оснастят функцией дополненной реальности

Анастасия Иванова

Пресс-служба Объединенной авиационной корпорации (ОАК) сообщила о скором создании шлема для пилотов СУ-57 с дополненной витруальной реальностью. Это позволит человеку видеть не только то, что находится перед ним, но и вокруг самолета. Подобное новшество поможет пилоту лучше ориентироваться при маневрах, а так же при наведении оружия.

“Летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет”, — сообщает ТАСС со ссылкой на ОАК.

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