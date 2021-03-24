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Шлемы пилотов истребителей Су-57 оснастят функцией дополненной реальности

Пресс-служба Объединенной авиационной корпорации (ОАК) сообщила о скором создании шлема для пилотов СУ-57 с дополненной витруальной реальностью. Это позволит человеку видеть не только то, что находится перед ним, но и вокруг самолета. Подобное новшество поможет пилоту лучше ориентироваться при маневрах, а так же при наведении оружия.

“Летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет”, — сообщает ТАСС со ссылкой на ОАК.

Сообщение Шлемы пилотов истребителей Су-57 оснастят функцией дополненной реальности появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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