Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный выпуск

Лидия Мартынова

Редакторы любимого проекта АРМИ «Run BTS!», в котором рассказывается о жизни каждого из участников группы, не на шутку взволновали поклонников бэнда своим излишним вниманием к персоне Шуги (Suga). Поскольку музыкант долгое время отсутствовал на съемках популярного шоу по уважительной причине (он восстанавливался после серьезной операции на плече), монтажеры решили добавить его в 135 эпизод «искусственно». Интригует? Сейчас объясним, что это значит.

Дело в том, что на протяжении всего эпизода имя айдола появлялось в турнирной доске, где вместо рейтинга авторы шоу писали Юнгу комплименты и предполагаемые реплики парня рядом с его головой, имитируя присутствие Шуги на площадке. Маленькую фигурку айдола даже дорисовали прямо на ладошке Чонгука (Jungkook). Это произошло, когда Золотой Макнэ исполнял танец из «Blood, Sweat & Tears».

Конечно, моменты были умилительными, но у зрителей закралась мысль о том, что Шуга, возможно, больше не вернется в «Run BTS!». Иначе, почему бы музыканту вновь не начать сниматься в шоу? Ведь с момента его операции прошло уже достаточно много времени и парень лично заявлял о том, что чувствует себя отлично. Даже взял некоторые проекты на личную доработку. Надеемся, что опасения АРМИ окажутся напрасными и артист скоро порадует фанатов личным присутствием!

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