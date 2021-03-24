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«Швы на костюме расходились!»: Софья Эрнст с трудом скрывала беременность на съемках «Угрюм-реки»

«Швы на костюме расходились!»: Софья Эрнст с трудом скрывала беременность на съемках «Угрюм-реки»

Вот уже две недели телезрители Первого канала следят за захватывающим сюжетом сериала «Угрюм-река». Софья Эрнст, сыгравшая в экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова Нину Куприянову, рассказала, почему ей было очень тяжело работать на съемочной площадке.

На момент съемок избранница Константина Эрнста находилась в ожидании третьего ребенка, и ей приходилось прибегать к различным уловкам, дабы скрыть прилично округлившиеся формы.

«Конечно, животик рос, и на него некоторые костюмы лезли с трудом. Например, летом, на природе я с животом, а в эпизодах, которые снимали зимой, я стройная и худенькая. Швы на костюме расходились. Они смеялись надо мной и говорили: «Сонька, встань за самовар!» — вспомнила 32-летняя актриса на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала.

Коллега Софьи по сериалу Юрий Чурсин, конечно, был в курсе ее положения и рассказал, что при каждой встрече костюм на Эрнст «расползался» все больше. «Это было невероятно! Планы становились все крупнее и крупнее», — шутит артист.

К слову, Софья Эрнст с супругом до последнего скрывали скорое появление наследника от любопытных глаз. Софья всячески увиливала от журналистов, которые просили ее дать комментарий по поводу беременности. О том, что чета Эрнст снова стала родителям, общественность узнала лишь в мае 2020-го. С тех пор прошел почти год, но звездные родители не торопятся знакомить сына с поклонниками и не озвучивают его имени.

Напомним, Константин и Софья Эрнст считаются одной из самых скрытых пар нашего шоу-бизнеса — довольно долго актриса и гендиректор Первого канала не выносили на публику свои отношения. Будущие супруги познакомились в Сочи в 2013 году, а через несколько лет стало известно о том, что они все же узаконили союз, скромно расписавшись в одном из столичных загсов.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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