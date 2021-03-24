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Следственный комитет начал проверку после смерти 19-летней девушки в больнице Ульяновска

Как сообщает информационный портал ulpravda.ru со ссылкой на врачей, девушку лечили по всем стандартам, но она скончалась. Как стало известно, 19-летнюю Полину положили в больницу в ночь с 22 на 23 марта. Утром 24 марта матери девушки позвонили и сообщили, что дочь умерла.

Мать сообщила, что в больницу она поступила с болями внизу живота, ей сделали УЗИ, поставили диагноз «односторонний аднексит» и отправили домой, якобы предложив госпитализацию при условии, если она принесёт свои одеял и подушку.

По словам врачей, девушке предложили госпитализацию, но та оформила письменный отказ от неё. К вечеру следующего дня у девушки усилились боли, ей снова вызвали скорую и отправили в ЦК МСЧ.

“К приезду медиков у дочки сильно упало давление, пульс практически не прощупывался. По пути в больницу медики попытались поставить дочке прямо в машине капельницы. Но им это не удалось»”, – рассказала мать погибшей.

Со слов матери, врачи тянули с операцией даже после того, как у девушки ачалось кровотечение, что мать якобы видела своими глазами. Мать девушки позвонила в реанимацию после обеда 23 марта и ей сообищи, что операция прошла успешно. Утром 24 марта женщине позвонили из ЦК МСЧ и сообщили, что ее дочь умерла. Со слов врачей, медицинская помощь погибшей была оказана по всем стандартам, причину смерти назвать не позволяет врачебная тайна. К расследованию причин смерти 19-летней девушки подключился следственный комитет.

Сообщение Следственный комитет начал проверку после смерти 19-летней девушки в больнице Ульяновска появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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