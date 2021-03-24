Слепаков написал стих про Собчак и скопинского маньяка

Вадим Карасев

Кадр: Ксения Собчак / YouTube

Российский юморист Семен Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял поведение журналистки Ксении Собчак, взявшей интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Произведение комика опубликовано на его странице в Instagram.

По сюжету стихотворения Собчак пришла домой к Мохову, чтобы записать с ним интервью и «узнать его сущность». Маньяк сначала отказывался, потому что у него якобы было много дел по дому: до лета нужно «цепи закрепить в стене», «вырыть в подвале водосток» и «подвести к нему стульчак». Поэтому мужчина порекомендовал журналистке побеседовать с рэпершей Клавой Кокой, а не с ним.

Собчак в стихотворении Слепакова не послушала совета и начала преследовать Мохова, чтобы все-таки взять у него интервью. Когда пожилой маньяк пригрозил «бросить ее в погреб в неглиже», журналистка сказала, что для нее это не станет препятствием на пути к вершинам YouTube-карьеры.

Лирическая героиня Слепакова сказала собеседнику, что тот может «потрогать ее грудь или зад», но взамен он должен будет дать ей интервью. На это Мохов задал риторический вопрос: «Кто из нас двоих маньяк?»

Стихотворение закончилось тем, что скопинский маньяк все-таки дал интервью журналистке, но прикасаться к ее интимным частям тела не захотел. «Я б такую красть не стал», — заключил «жутко уставший» Мохов.

Разговор со скопинским маньяком вышел на YouTube-канале Ксении Собчак в понедельник, 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о Мохове, хоть он и не давал никому интервью. Журналистка утверждала, что ее ролик будет не о маньяке, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Ролик вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей за интервью.