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СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции

СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России Алексея Ерхова в связи с ситуацией в Сирии, пишет Hurriyet.

По данным турецкого издания, это произошло 22 марта. Анкара выразила обеспокоенность проблемами безопасности в идлибской зоне деэскалации у границ Турции из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в регионе.

Официально эту информацию пока не подтвердили ни российская, ни турецкая сторона.

21 марта стало известно, что российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии, вблизи границы с Турцией. Кроме того, минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в тот же день пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне.





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По материалам: uposters.ru
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