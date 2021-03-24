СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России Алексея Ерхова в связи с ситуацией в Сирии, пишет Hurriyet.

По данным турецкого издания, это произошло 22 марта. Анкара выразила обеспокоенность проблемами безопасности в идлибской зоне деэскалации у границ Турции из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в регионе.



Официально эту информацию пока не подтвердили ни российская, ни турецкая сторона.

21 марта стало известно, что российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии, вблизи границы с Турцией. Кроме того, минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в тот же день пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне.















