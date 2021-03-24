Смоленская кровь. Что удалось "Вампирам средней полосы"?

Вадим Карасев

18 марта на видеосервисе START вышла первая серия нового российского сериала "Вампиры средней полосы" о семействе кровососов из Смоленска. В главных ролях – Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Глеб Калюжный и другие актёры. Режиссёр – Антон Маслов, создатель популярных сериалов "ИП Пирогова" и "Отель Элеон". Иван Афанасьев рассказывает, каким получился детективный ситком, навеянный "Ночным дозором" и "Реальными упырями".

Почему фигура вампиров в кино и сериалах так интересует зрителей и создателей? Возможно, дело в притягательности образа: чаще всего они, хоть и любят посасывать человеческую кровушку (ну а за кем греха не водится?), одновременно с этим сильны, наделены властью и красивы. Идеальный вариант среди монстров: не зомби – пушечное мясо, не дикие и жуткие оборотни, не слишком далёкие от человека драконы, не уродливые орки; настоящие аристократы от мира фэнтези.

Вышедший в 2014 году культовый "Реальные упыри" одним из первых вывел на публику иной, лишённый романтического ореола образ вампиров в стилистике магического реализма, как отщепенцев, маргиналов, вынужденных вечно существовать на грани. Забавно, что при этом первый широкоизвестный фильм о вампирах, как о части человеческого сообщества, появился в России – речь, конечно, о "Ночном дозоре", который понравился даже Тарантино. Поэтому если кто-то скажет, что "Вампиры средней полосы" подсмотрели фишку у "Реальных упырей" – можете смело впиваться ему в шею.

Итак, современный Смоленск. В лесу находят три обескровленных, выцеженных начисто трупа – похожие преступления случались в Ярославле и подмосковных Мытищах, поэтому в город приезжает столичный следователь Иван Жалинский. Его не слишком радушно встречает взявшаяся за расследование капитан полиции Анна Остроумова – холодок в её тоне оправдан, ведь у неё из-за этого дела проблем по горло. Дело в том, что Анна – вампирша, причём довольно-таки старая. Хоть и всё такая же прекрасная, как в 1940-х, когда её обратил, спасая от смерти, Святослав Вернидубович, новообретённый отец и, возможно, самый древний вурдалак города, повидавший всякое. Теперь перед ними и всем вампиросемейством (в которое также входят воевавший при Наполеоне врач Жан Иванович и свежепосвящённый видеоблогер Жёнек) стоит важная задача: найти и разобраться, кто же высосал кровь из смоленских гопников. Ведь за деятельностью вампиров наблюдают Хранители – древняя организация, следящая за балансом между мирами людей и кровососов. И в их интересах это равновесие не нарушить.

Как видно, к "Ночному дозору" сюжетно "Вампиры средней полосы" имеют куда больше отношения, чем к "Реальным упырям", так что антиплагиатные копья лучше сразу убрать. Более того – если уж и пытаться искать какие-то заимствования, то к новому сериалу START выкатывать претензии следует, в первую очередь, Чарльзу Аддамсу, придумавшему в 1960-х сверхпопулярный сериал "Семейка Адамс". "Вампиры" – в первую очередь, специфический ситком, в котором всё строится вокруг ответственности членов этой необычной семьи друг за друга.

Центром ячейки общества является Святослав, он же дед Слава в исполнении Юрия Стоянова: эта одна из двух ролей в карьере актёра, которая писалась персонально под него, и с ним же пилотный эпизод был показан в 2018 году на фестивале "Пилот". И, если судить по имеющимся видеоматериалам, намерение авторов вернуть Юрия заместо Михаила Ефремова, по известным причинам выбывшего из проекта в процессе съёмок полновесного сезона, было очень верным решением. Вместе с аурой "Ночного дозора" в "Вампиров" проник абсурдистский дух "Городка", и ему это к лицу.

Святослав Вернидубович – совершенно прекрасный герой: старый, уставший от жизни вурдалак в зипуне, совершенно не приспособленный к жизни в современном обществе, которому, как кажется на первый взгляд, плевать на всех. Он невероятно силён, умеет летать, способен обращаться в довольно жуткого монстра, а также владеет совершенно убийственным чувством мизантропичного юмора. На самом деле, дед Слава – настоящий интеллигент и патриарх: над свежевымытым полом он тактично пролетит, чтобы не запачкать грязной обувью, за своё семейство готов порвать всех, включая стоящих выше него Хранителей. Даже нерадивого новичка Женьку (Глеб Калюжный, в последнее время облюбовавший российские сериалы похлеще, чем Петров и Борисов – кино), постоянно доставляющего им проблемы, он, хоть и постоянно ругает за то и за сё, в обиду не даст. Воспитанный на старых принципах, он не привык сюсюкаться, но, глядя на него, становится ясно, кто истинные чудовища в сериале, и почему вампиры здесь порой гораздо человечнее людей.

Хотя Стоянов, конечно, настоящая звезда, на котором держится половина обаяния (с Ефремовым это было бы совсем другое кино), остальные персонажи тоже не подкачали. Жан (Артём Ткаченко, в этой роли похожий, как близнец, на Виаго из "Реальных упырей") – хлыщ-пройдоха, любимчик женщин, чья бывшая любовь Ольга, тоже вампирша, подозревается в причастности к убийствам в лесу. Сама Ольга с чудесным отчеством Анваровна (Ольга Медынич) – эффектная вамп-женщина, руководительница театра, эскапистка и единственная, кто по-настоящему кайфует от своего происхождения. Замученная работой Анна (Екатерина Кузнецова), способная читать мысли людей при телесном контакте – сильная духом и характером селфмейд-вумен, единственная, кому дед Слава готов по-настоящему довериться. Наконец, юный вампир Женёк, своего рода бельмо на глазу вампирского рода – эдакий шут гороховый, тестирующий на себе новые способности и доставляющий массу неприятностей.

Собственно, на взаимоотношениях персонажей и юморе строится весь интерес – по части детектива он, скажем прямо, достаточно вялотекущий, по части полноценного фэнтези – слишком приземлён (даже кровь вампиры потягивают из обычных пластиковых бутылок). Зато можно совершенно точно сказать, что "Вампиры средней полосы" может стать первой ласточкой моды на другие регионы России в кино, кроме Москвы, Питера и Ярославля, нашей второй кинематографической столицы (это, кстати, отлично ложится на свежую новость о выделении средств на поддержку регионального кинематографа).

Смоленск в фильме настолько самобытный и колоритный, хоть персонажи порой это упорно отрицают, что после него может возникнуть желание сдать билеты на буржуйский Кипр и отправиться исследовать русскую глубинку. А главное – наконец-то перед нами новое пространство, которое, на первый взгляд, не слишком отличается от привычного, но обладает своим, особым шармом, и в данном случае слово "провинциальным" едва ли будет неэтичным. Так что можно сказать, что, вопреки своей тематике, этот сериал способен влить свежую кровь в отечественный сериальный контент. И вам точно не стоит его бояться – клыки он покажет разве что в дружелюбной улыбке.