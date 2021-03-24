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Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма

В разгар неспокойствий на Донбассе развязанные учения НАТО В Черноморской акватории – провокация, пишет «ПолитРоссия».

Китайские журналисты издания «Sohu» признали активное вмешательство России в учениях военно-морских сил Украины в Черном море. При этом Федерация хитрой уловкой отвела противников от границ Крыма.

«Россия на фоне учений украинских и западных флотов направила в море свои корабли. Сделано это было таким образом, что иностранные военные оказались сильно ограничены в размахе своих маневров», – отмечают обозреватели.

ВМФ России упражнялся в борьбе с условным противником в тот момент, когда НАТО совместно с Украиной направили корабли на Крым. Так, российские силы приняли позицию перекрытия натовских сил и постоянно держали их в напряжении.

Эксперты отмечают, если бы Альянс хотел приблизиться к границам России, ему пришлось бы столкнуться с отечественными кораблями, оснащенными современными ракетами.

Китай отметил успех России после того, она намекнула натовцам в их нежелательном нахождении на «дворе Федерации».

Сообщение Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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