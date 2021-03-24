Sohu: ВМФ России двойным маневром удивил НАТО в Черном и Средиземном морях

Алексей Вольцев

Китайское издание «Sohu» снова пишет о достоинствах российского флота. Как отметили эксперты, Россия удивила НАТО своими маневрами в Черное и Средиземном морях. Так, НАТО до сих пор ищет российскую подлодку «Ростов-на-Дону».

Внезапное исчезновение дизель-электрической субмарины с радаров НАТО серьезно обеспокоило военных, пишет «Discover 24». Как оказалось позже, «Ростов-на-Дону» не терял связи со своим командованием и все время караулил авианосец ВМС США близ острова Крит.

НАТО серьезно забеспокоились из-за присутствия сразу 6 АПЛ проекта «Варшавянка». За день до начала натовских учений «Морской щит – 2021» они вышли на боевое дежурство и вполне могут находиться в зоне натовских маневров.

Китайские эсперты отмечают, что кроме наблюдений за НАТО, Россия еще успевает и следить за Донбассом. А это говорит о том, что Россия модет решать сразу несколько задач.

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