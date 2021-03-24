Соседи рассказали о семье жившей среди кошек и отзывавшейся на «кис-кис» девочки

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал «Москва 24»

Семья жившей среди кошек в подмосковном Талдоме и отзывавшейся на «кис-кис» девочки была скрытной и не пускала к себе ни соцработников. ни полицейских. Об этом рассказала соседка в видео, опубликованном в Telegram-канале «Москвы 24».

Она отметила, что с ее детьми в одном классе училась старшая дочь задержанной за неисполнение родительских обязанностей женщины. «Проучилась один год. странно пришла и странно ушла», — сказала собеседница телеканала. Она добавила, что семья девочки сообщила, что ее якобы перевели учиться в Москву.

О том, что в этой семье есть еще один ребенок, собеседница телеканала не знала. «Просто удивилась, что там есть еще ребенок, об этом никто не знал, никто не слышал», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мать девочки, предположительно, придерживается неонацистских взглядов. Около трех месяцев назад она отдала дочь знакомому в Талдом, чтобы ребенка не забрали в психиатрический стационар.

Истощенная девочка была обнаружена в захламленной квартире с 19 кошками. Она не умеет ходить, говорить и отзывается на «кис-кис». В доме, где жила девочка, не было детских вещей, игрушек, кровати, подходящих моющих средств и продуктов.